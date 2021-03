NHL: Tatar zaznamenal asistenciu, Černák nehral pre zranenie

výsledky:



NY Islanders - Buffalo 5:2, New Jersey - NY Rangers 1:6, Montreal - Winnipeg 3:4 pp /TATAR za domácich 0+1/, Pittsburgh - Philadelphia 3:4, Carolina - Detroit 5:2, Nashville - Florida 4:5, Chicago - Tampa Bay 2:3 pp, Dallas - Columbus 2:3, Calgary - Ottawa 7:3, Vancouver - Toronto 3:1

New York 5. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si pripísal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Monetral prehral doma s Winnpegom Jets 3:4 po predĺžení. Pre tridsaťročného krídelníka to bol dvanásty bod (5+7) v 21 dueloch prebiehajúcej sezóny. Montreal prehral vo štvrtom z uplynulých piatich stretnutí.Z víťazstva sa netešil ani obranca Andrej Sekera, keďže jeho Dallas podľahol doma Columbusu 2:3. Erik Černák nefiguroval pri výhre Tampy Bay na ľade Chicaga 3:2 po predĺžení, dôvodom je zranenie v hornej časti tela.