NHL: Tatarov gól nezabránil prehre Montrealu, Černák zápas nedohral

výsledky NHL:



Buffalo - New Jersey 3:4 pp, Ottawa - Calgary 6:1, Columbus - Chicago 0:2, Florida - Dallas 3:2, Tampa Bay - Carolina 3:1, Washington - Pittsburgh 5:2, New York Islanders - Boston 7:2 /HALÁK vykryl 30 z 37 striel domácich/, Detroit - Nashville 5:2, Winnipeg - Montreal 6:3 /TATAR za hostí 1+0/, Vancouver - Edmonton 0:3, San Jose - Vegas - odložené

New York 26. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na piatok strelecky presadil v zámorskej NHL, ani jeho gól však neodvrátil prehru Montrealu na ľade Winnipegu 3:6. Canadiens neuspeli pri premiére nového trénera Dominiquea Ducharmea a utrpeli štvrtú prehru za sebou.Tatar v 38. minúte zvýšil v presilovke na 3:1 pre Montreal, keď zužitkoval prihrávku Jespera Kotkaniemiho. Pre slovenského krídelníka to bol piaty gól v sezóne, v 18. zápase si pripísal 10. kanadský bod (5+5). "Habs" však náskok neudržali a inkasovali päť gólov v rade.V ďalšom stretnutí obhajca titulu Tampa Bay s Erikom Černákom vyhrala nad Carolinou 3:1. Slovenský obranca nedohral zápas pre zranenie v dolnej časti tela. Černák sa zranil v druhej tretine pri blokovaní súperovej strely, puk ho trafil do nohy a následne s problémami odišiel na striedačku. V zápase stihol odohrať osem a pol minúty.Radosť z víťazstva mali Zdeno Chára a Richard Pánik, ktorých Washington zdolal Pittsburgh 5:2. Dallas s obrancom Andrejom Sekerom nestačil na domácu Floridu, ktorej podľahol 2:3.Jaroslav Halák dostal šancu v bránke Bostonu, no na zápas na ľade New Yorku Islanders nebude spomínať v dobrom. Od bývalého tímu inkasoval sedem gólov a Bruins prehrali vysoko 2:7. Halák zneškodnil 30 z 37 striel súpera.