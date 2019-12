NHL: Tatarov gól nezabránil prehre Montrealu s Detroitom

NHL - výsledky:



NY Islanders - Buffalo 3:2 pp, Ottawa - Columbus 4:3 pp, Anaheim - New York Rangers 4:3 pp a sn, Calgary - Carolina 0:4, Nashville - Dallas 1:4, Edmonton - Toronto 1:4, Florida - Boston 2:4 /HALÁK (Boston) vykryl 31 z 33 striel/, Minnesota - Philadelphia 4:1, Montreal - Detroit 1:2 /TATAR za domácich 1+0/, Pittsburgh - Los Angeles 5:4 pp a sn, Tampa Bay - Washington 2:5 /PÁNIK za hostí 0+1/, Arizona - New Jersey 1:2, St. Louis - Chicago 4:3, San Jose - Vancouver 4:2

New York 15. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v noci na nedeľu v zámorskej NHL, ani jeho gól však neodvrátil prehru Montrealu s Detroitom 1:2. Pre 29-ročného útočníka to bol 12. presný zásah a 29. bod v sezóne. Zo Slovákov bodoval aj Richard Pánik, ktorý asistenciou prispel k výhre Washingtonu 5:2 na ľade Tampy Bay. Boston s kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom triumfoval na ľade Floridy 4:2, Halák zneškodnil 31 z 33 striel domácich hráčov.V drese Tampy sa predstavil aj obranca Erik Černák, bodovo sa však nepresadil. Dallas s Andrejom Sekerom uspel na ľade Nashvillu 4:1.Hráči New Yorku Islanders si pripísali tretie víťazstvo za sebou, doma si poradili s Buffalom 3:2 po predĺžení. V ňom sa presadil Anthony Beauvillier, ktorý si pripísal aj dve asistencie.Hetrikom sa v drese Ottawy blysol krídelník Anthony Duclair, ktorý v predĺžení rozhodol o triumfe domácich" nad Columbusom 4:3.