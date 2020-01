NHL: Tatarov Montreal doma podľahol Pittsburghu

Výsledky:



Boston - Edmonton 1:4, Buffalo - Florida 3:2, Columbus - San Jose 2:3, Minnesota - Winnipeg 3:2 pp, Vegas - St. Louis 5:4 pp, Montreal - Pittsburgh 2:3 pp, New Jersey - Colorado 2:5, Ottawa - Tampa Bay 3:5 /Ch. Jaroš za domácich 0+1/, Toronto - New York Islanders 3:0, Arizona - Philadelphia 6:2, Vancouver - New York Rangers 2:1, Los Angeles - Nashville 1:4

New York 5. januára (TASR) - Hokejisti Ottawy prehrali v noci na nedeľu v NHL s Tampou Bay 3:5. Domácim Senators nepomohla ani asistencia slovenského obrancu Christiána Jaroša. Dvadsaťtriročný zadák prihral v úvode druhej tretiny v oslabení Chrisovi Tierneymu na otvárací gól zápasu. Celkovo strávil na ľade vyše 12 minút a na konte mal mínusový bod. Jaroš odohral v tejto sezóne dosiaľ päť duelov v profilige s bilanciou 0+2.V drese Tampy sa ukázal v dobrom svetle Erik Černák, ktorý odohral takmer dvadsať minút. Hoci inkasoval dvojminútový trest, v konečnom zúčtovaní dosiahol tri plusové body, tri zblokované strely a rovnako tri hity.Z víťazstva sa netešil ani Tomáš Tatar, jeho Montreal na vlastnom ľade podľahol Pittsburghu 2:3 po predĺžení. Slovenský útočník nebodoval, hoci odohral 20:01 minúty, pripísal si mínusový bod. Za Canadiens ešte nenastúpila najnovšia akvizícia Iľja Kovaľčuk.Toronto Maple Leafs využilo domáce prostredie, keď zvíťazilo nad New Yorkom Islanders 3:0. V drese "" sa predstavil Martin Marinčin, ktorý absolvoval viac ako 19 minút a bol pri všetkých troch góloch svojho tímu.Boston Bruins pretrhol deväťzápasovú šnúru zápasov, v ktorých sa mu podarilo bodovať. V sobotňajšom zápase NHL prehral na vlastnom ľade s Edmontonom Oilers 1:4.Slovenský brankár domácich Jaroslav Halák, ktorý dostal prednosť pred Fínom Tuukkom Raskom, predviedol úspešných 22 zákrokov. Obranca Zdeno Chára odohral 17:37 minúty a na konte mal dva mínusové body. Okrem toho inkasoval aj dvojminútový trest.Halák odchytal 57 minút a 13 sekúnd, štvrtý gól inkasovali domáci do prázdnej bránky. Hostí potiahli najproduktívnejší hráči súťaže Connor McDavid a Leon Draisaitl. Obaja zaznamenali gól, Draisaitl pridal aj asistenciu.