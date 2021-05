Tatarov Montreal podľahol vo 4. zápase Torontu

1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/:

Štvrtý zápas semifinále Severnej divízie



Montreal - Toronto 0:4



Stav série: 1:3



Piaty zápas semifinále Centrálnej divízie



Carolina - Nashville 3:2 pp



Stav série: 3:2

New York 26. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom podľahli v noci na stredu vo štvrtom súboji semifinále play off Severnej divízie NHL na domácom ľade Torontu 0:4. V sérii tak prehrávajú už 1:3 na zápasy. Carolina zdolala v piatom dueli semifinále Centrálnej divízie Nashville 3:2 po predĺžení a rovnakým pomerom vedie aj v sérii.Tatar odohral 15:56 minút, raz vystrelil na bránku, rozdal päť hitov a pripísal si mínusový bod. Maple Leafs sú tak blízko postupu do divízneho finále, piaty duel je na programe v noci na piatok v Toronte.