Tatarov Montreal uspel v Toronte po predĺžení

1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/:

Piaty zápas semifinále Severnej divízie



Toronto - Montreal 3:4 pp



Stav série: 2:3



Šiesty zápas semifinále Centrálnej divízie



Nashville - Carolina 3:4 pp



Konečný stav stav série: 2:4, postúpila Carolina

New York 28. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v noci na piatok v piatom súboji semifinále play off Severnej divízie NHL na ľade Toronta 4:3 po predĺžení. V sérii tak znížili stav na 2:3 na zápasy.Tatar odohral 15:14 minúty, nebodoval, raz vystrelil na bránku a rozdal jeden "hit". O udržaní Montrealu v hre o postup rozhodol v 59. sekunde predĺženie Nick Suzuki.V šiestom dueli semifinále Centrálnej divízie Nashville doma po 60 minútach remizoval s Carolinou 3:3 a nasledovalo predĺženie. V ňom sa po 66 sekundách presadil Sebastian Aho a rozhodol o postupe Hurricanes do 2. kola play off, Carolina uspela v sérii 4:2 na zápasy.