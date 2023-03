NHL: Tatarovi neuznali gól, Arizona s Kelemenom podľahla Edmontonu

NHL - výsledky:



Buffalo - Montreal 3:4 pp a sn

Ottawa - Florida 5:2

NY Islanders - New Jersey 5:1

Minnesota - Seattle 5:1

Arizona - Edmonton 4:5

Anaheim - Colorado 1:5





Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers

New York 28. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 1:5. Neuspela ani Arizona s Milošom Kelemenom, doma podľahla Edmontonu 4:5. Druhý hetrik v priebehu deviatich dní zaznamenal Matt Boldy a zariadil tak triumf Minnesoty nad Seattlom 5:1. NY Rangers i Toronto získali istotu postupu do play off, hoci ich tímy v noci na utorok do hry nezasiahli.K cennému víťazstvu Islanders v boji o postup do play off nad New Jersey (5:1) výrazne prispel Kyle Palmieri, autor dvoch gólov a asistencie. Domáci definitívne rozhodli až tromi zásahmi v záverečnej päťminútovke, dva z nich padli do prázdnej bránky. Tatarovi v tretej tretine za stavu 1:2 neuznali gól, keďže podľa verdiktu rozhodcov poslal puk do bránky úmyselne nohou. Slovenský útočník strávil na ľade 17:05 min s jednou strelou na bránku a jednou mínuskou.Kelemen odohral za Arizonu proti Edmontonu (4:5) iba niečo viac ako štyri minúty, zaznamenal mínusový bod a jednu strelu na bránku. Domáci zmazali v tretej tretine dvojgólové manko, ale o triumfe "olejárov" rozhodol v 53. minúte v presilovke Ryan Nugent-Hopkins.Rangers, kde pôsobí slovenský brankár Jaroslav Halák, sa opäť predstavia v play off. Zahrali im do karát prehry Floridy na ľade Ottawy 2:5 a Buffala s Montrealom 3:4 po nájazdoch. Český útočník Lukáš Rousek z Buffala dal vo svojom debute v NHL gól a pridal aj asistenciu. Matematickú istotu získalo aj Toronto, ktoré si miestenku vo vyraďovačke vybojovalo siedmykrát za sebou.