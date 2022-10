NHL: Tatarovi zmaril tutovku obranca, Fehérváry najlepší v hitoch

New York 14. októbra (TASR) - Z pohľadu slovenských hokejistov nebol druhý hrací deň 106. ročníka zámorskej NHL úspešný. Krídelník New Jersey Tomáš Tatar, ani obranca Washingtonu Martin Fehérváry nebodovali a netešili sa ani z víťazstva, útočník Calgary Adam Ružička v zápase proti Coloradu sedel len na tribúne.



Devils odštartovali sezónu prehrou 2:5 vo Philadelphii, hoci boli strelecky aktívnejší (37:25). “Diabli” však narazili na výborne chytajúceho Cartera Harta a keď nestačil on, pomohli mu spoluhráči. V 36. minúte za stavu 3:1 domácich mohol dostať Devils späť na palubu práve Tatar. Po strele Ryana Gravesa sa k nemu odrazil puk, Hart bol na hranici bránkoviska mimo pozície, ale tutovku slovenského útočníka zmaril zákrokom na bránkovej čiare obranca Ivan Provorov.



Tatar, ktorý v príprave skóroval v každom zápase, strávil na ľade 16 minút a 9 sekúnd, zaznamenal mínusku, dve strely a zblokoval jeden pokus domácich. Tréner Lindy Ruff ho zaradil aj do prvej presilovkovej formácie, v početnej výhode odohral 3 minúty a 26 sekúnd. Devils odohrajú prvý domáci zápas v noci na nedeľu proti bývalému Tatarovmu klubu Detroitu Red Wings.



Vstup do novej sezóny nevyšiel Washingtonu. Capitals po domácej prehre 2:5 s Bostonom neuspeli ani na druhý deň, keď v Toronte prehrali 2:3. O víťazstve Maple Leafs rozhodol v 47. minúte tečovanou strelou 60-gólový strelec a víťaz Hartovej trofeje z minulej sezóny Auston Matthews.



Fehérváry bol s “ice-timom” 18:17 druhý najvyťaženejší obranca Capitals. Do štatistík sa zapísal piatimi “hitmi” a jednou zblokovanou strelou. S 15 bodyčekmi v prvých dvoch zápasoch je 23-ročný slovenský obranca na čele štatistík NHL.



Víťazstvo Toronta vychytal pri svojom debute v drese Maple Leafs Iľja Samsonov, ktorý do kanadského klubu prišiel pred sezónou práve z Washingtonu. “Bolo to emotívne najmä v prvej tretine. Prvý zápas za Maple Leafs a hneď proti bývalým spoluhráčom. Užil som si to,” povedal Samsonov.