NHL: Tavares rozhodol o triumfe Toronta nad Anaheimom

NHL - sumáre:



COLUMBUS BLUE JACKETS – DDETROIT RED WINGS 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 25. Werenski (Foligno, Milano), 59. Jenner (Nyquist). Brankári: Merzlikins - Howard, strely na bránku: 44:16, 18.978 divákov







NEW YORK RANGERS - BUFFALO SABRES 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 58. Zibanejad (Panarin, Staal), 59. Kreider (Kakko, Zibanejad) – 11. Girgensons (Miller), 36. Reinhart (Eichel, Vesey), 52. Vesey (Eichel). Brankári: Georgiev - Hutton, strely na bránku: 39:28, 17.297 divákov







TORONTO MAPLE LEAFS - ANAHEIM DUCKS 5:4 pp (1:1, 2:0, 1:3 - 1:0)



Góly: 5. Johnsson (Marner, Matthews), 24. Tavares (Matthews, Hyman), 34. Matthews (Tavares, Marner), 57. Spezza (Kapanen, Muzzin), 65. Tavares (Marner, Matthews) – 11. Deslauriers (Fowler, Henrique), 49. Jones (Rowney), 53. Henrique (Kaše, Terry), 60. Grant (Fowler, Getzlaf). Brankári: Campbell - Miller, 19.077 divákov







DALLAS STARS - MINNESOTA WILD 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)



Góly: 16. Pavelski (Seguin, Klingberg), 23. Gurjanov (Heiskanen, Bishop) – 29. Eriksson Ek (Suter, Foligno), 33. Donato (Kunin, Fiala), 60. Eriksson Ek (Brodin, Greenway). Brankári: Bishop - Dubnyk, strely na bránku: 33:30, 18.532 divákov



New York 8. februára (TASR) - Hokejisti Toronta vyhrali v zámorskej NHL nad Anaheimom 5:4 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol sedem sekúnd pred koncom nadstavenia v presilovke John Tavares.Pre Tavaresa to bol druhý presný zásah v stretnutí, jeho spoluhráč Auston Matthews sa 40. gólom v sezóne vyrovnal na čele tabuľky strelcov Alexandrovi Ovečkinovi a pridal aj tri asistencie. Mitch Marner si pripísal tri prihrávky na gól. Do zostavy Toronta sa nezmestil slovenský obranca Martin Marinčin.Iba na tribúne zostal aj ďalší slovenský zadák Andrej Sekera, ktorého Dallas prehral doma s Minnesotou 2:3. Hostia zaostávali už o dva góly, ale skóre otočili aj zásluhou dvoch zásahov Joela Erikssona Eka. Ten rozhodujúci dosiahol 26 sekúnd pred koncom riadneho času.Lotyšský brankár Elvis Merzlikins sa piatym shutoutom z uplynulých ôsmich svojich štartov podieľal na triumfe Columbusu nad Detroitom 2:0. Potreboval na to iba 16 zákrokov, keď domáci prestrieľali súpera jednoznačne 44:16. Nováčik Merzlikins si pripísal druhé čisté konto za sebou a s piatimi kraľuje celej NHL.