NHL: Tavares si zranil koleno a utrpel otras mozgu, mimo hry bude aspo

Toronto 24. mája (TASR) - Kanadský hokejista John Tavares bude chýbať Torontu minimálne dva týždne. Pri nepríjemnej kolízii v úvodnom zápase semifinále Severnej divízie play off NHL s Montrealom si zranil koleno a utrpel otras mozgu. Zranenie hlavy ho však môže vyradiť aj na dlhšie obdobie.



Incident sa stal v polovici prvej tretiny stretnutia. Tridsaťročný útočník spadol po bodyčeku obrancu Bena Chiarota a následne ho nechtiac zasiahol kolenom do hlavy Corey Perry rútiaci sa z opačnej strany.



"Zranenie kolena si vyžiada asi dva týždne, ale hlavné obavy máme z otrasu mozgu, pretože sa ťažko predvída dĺžka rekonvalescencie, dôležité je, aby bol v poriadku," uviedol na webe NHL generálny manažér Toronta Kyle Dubas. Podľa jeho slov vyšetrenia nepreukázali štrukturálne poškodenie mozgu ani krčnej chrbtice: "Z toho sme mali najväčší strach a sme radi, že to nedopadlo horšie."