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NHL: Tikkanen sa stal štvrtým laureátom Ceny odvahy Börjeho Salminga
Tikkanen si vytvoril povesť hráča, ktorý je schopný v kritických momentoch zvýšiť svoju produktivitu.
Autor TASR
Helsinki 14. novembra (TASR) - Bývalý fínsky hokejista Esa Tikkanen získal Cenu odvahy Börjeho Salminga určenú európskym hráčom, ktorí šíria pozitívny obraz o NHL. Päťnásobný víťaz Stanleyho pohára sa stal štvrtým držiteľom ocenenia.
Bývalý krídelník si ocenenie prevzal na radnici v Helsinkách počas slávnosti, ktorá sa uskutočnila počas NHL Global Series. „Keďže túto cenu už majú Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin, sníval som, že by som ju mohol získať aj ja. Teraz ju mám a som z toho veľmi nadšený a šťastný,“ povedal 61-ročný Tikkanen podľa nhl.com.
Tikkanen si vytvoril povesť hráča, ktorý je schopný v kritických momentoch zvýšiť svoju produktivitu. V play off NHL odohral 186 duelov a zaznamenal v nej 72 gólov a 60 asistencií. V zámorskej profilige vystriedal sedem klubov, najcennejšiu trofej získal štyrikrát s Edmontonom a raz s New Yorkom Rangers.
Bývalý krídelník si ocenenie prevzal na radnici v Helsinkách počas slávnosti, ktorá sa uskutočnila počas NHL Global Series. „Keďže túto cenu už majú Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin, sníval som, že by som ju mohol získať aj ja. Teraz ju mám a som z toho veľmi nadšený a šťastný,“ povedal 61-ročný Tikkanen podľa nhl.com.
Tikkanen si vytvoril povesť hráča, ktorý je schopný v kritických momentoch zvýšiť svoju produktivitu. V play off NHL odohral 186 duelov a zaznamenal v nej 72 gólov a 60 asistencií. V zámorskej profilige vystriedal sedem klubov, najcennejšiu trofej získal štyrikrát s Edmontonom a raz s New Yorkom Rangers.