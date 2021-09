Timašov ostáva v NY Islanders, na skúšku príde Gustafsson

New York 17. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders oznámil podpis zmlúv s piatimi hráčmi. "Ostrovania" sa dohodli na ročných kontraktoch s útočníkmi Dmytrom Timašovom, Andym Andreoffom a Ottom Koivulom, ako i obrancom Paulom LaDuem. Dvojročnú zmluvu podpísal center Cole Bardreau. Všetky sú dvojcestné v hodnote 750.000 dolárov za sezónu na úrovni NHL, informoval oficiálny web klubu.



Z tohto kvinteta si v minulej sezóne zahrali v profilige len Andreoff a Timašov. Andreoff absovolval šesť duelov v drese Philadelphie, Timašov jeden za Islanders. Okrem toho sa "Isles" dohodli na skúšobnej zmluve so skúseným obrancom Erikom Gustafssonom, ktorý príde na skúšku do predsezónneho kempu. Dvadsaťdeväťročný Švéd odohral v minulej sezóne 29 zápasov za Philadelphiu a Montreal, nazbieral v nich gól a 11 asistencií. V 16 súbojoch play off pridal tri body (1+2).