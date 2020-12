NHL: Tímy budú musieť počas cestovania dodržiavať prísne pravidlá

Washington 20. decembra (TASR) – Cestovanie tímov na zápasy sa bude v novej sezóne zámorskej hokejovej NHL riadiť pre pandémiu koronavírusu prísnymi pravidlami. Uviedol to reportér kanadskej televíznej stanice TSN Frank Seravalli na základe pripravovaných protokolov.



Hráči a členovia realizačného tímu sa na "tripoch" budú môcť zdržiavať len na štadióne, v tréningovej hale alebo v hoteli. Očakáva sa prísny zákaz návštev v hotelových izbách, využívania posilňovní, či dokonca upratovania v ubytovacích priestoroch. Počas samotného cestovania bude mať každý hráč pridelené stále miesto v autobuse aj v lietadle, kde bude obmedzené stravovanie na potrebné minimum.



Obsah protokolu sa však podľa Seravalliho neustále mení a veľký vplyv na jeho konečnú podobu budú mať aj aktuálne nariadenia zdravotníckych úradov v jednotlivých regiónoch.



Vedenie zámorskej hokejovej NHL a hráčska asociácia NHLPA dosiahli v uplynulých dňoch predbežnú dohodu o detailoch novej sezóny. Tá sa má začať 13. januára, pričom v základnej časti profiligy odohrá každý tím 56 zápasov. Vyvrcholiť by mala 8. mája, hneď po nej odštartujú boje v play off, Stanleyho pohár by mal spoznať víťaza v prvom júlovom týždni. Ostatné kritické dátumy ročníka 2020/2021 zostávajú otvorené.



Prijatú ústnu dohodu ešte musia písomne schváliť exekutíva NHLPA i Rada guvernérov NHL. Podľa TSN je možné, že obe strany ešte môžu posunúť dátum štartu o týždeň či dva v závislosti od vývoja nákazy COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami v USA a Kanade.