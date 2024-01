Tippett sa dohodol s Philadelphiou na novej osemročnej zmluve

Philadelphia 26. januára (TASR) - Kanadský hokejista Owen Tippett podpísal nový osemročný kontrakt s klubom NHL Philadelphia Flyers. Zmluva mu ročne vynesie 6,2 milióna dolárov. V piatok o tom informoval portál TSN.ca.



Dvadsaťštyriročný krídelník odštartoval profiligovú kariéru na Floride, do Philadelphie prišiel v roku 2022 v rámci výmeny za Claudea Girouxa. V sezóne 2022/2023 si v drese Flyers stanovil osobné maximá s 27 gólmi a 49 bodmi v 77 zápasoch. V tomto ročníku si Tippett pripísal 30 bodov (18+12) v 46 dueloch. Súčasný dvojročný kontrakt, ktorý mu garantuje 1,5 milióna dolárov za sezónu, mu vyprší po konci prebiehajúceho ročníka.



"Letci", ktorí sa tri roky za sebou nedostali do play off, figurujú momentálne v Metropolitnej divízii na postupovom treťom mieste.