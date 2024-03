NHL: Tkachuk hetrikom zariadil víťazstvo Ottawy na ľade NY Islanders

Detroit - Buffalo 4:1, NY Islanders - Ottawa 3:4 pp

New York 16. marca (TASR) - Hokejisti Ottawy zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 4:3 po predĺžení. Najvýraznejší podiel na výhre Senators mal kapitán Brady Tkachuk, ktorý zaznamenal hetrik. Tromi asistenciami sa blysol nemecký útočník Tim Stützle.Ottawa dokázala otočiť z 1:2 na 3:2, no 38 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia Bo Horvat. Center elitného útoku Islanders však v extračase fauloval a z následnej presilovej hry skompletizoval Tkachuk svoj hetrik.V ďalšom zápase Detroit zdolal Buffalo 4:1. Red Wings ukončili sedemzápasovú sériu prehier a získali dôležité body v boji o druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii.