NHL: Tkachuk zaznamenal 100. gól

NHL-sumáre:



New York Rangers – Ottawa Senators 2:3 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 11. Kravcov (Panarin, Fox), 47. Zibanejad (Kreider, Schneider) – 33. Stützle (Tkachuk, DeBrincat), 60. Tkachuk (Chabot), 65. Tkachuk (Chabot). Brankári: Šesťorkin - Talbot, strely na bránku: 27:37.







New York Islanders – Nashville Predators 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 52. Barzal (Nelson) – 15. Forsberg (Duchene, Josi), 29. Josi (Forsberg, Duchene), 59. Duchene, 60. Granlund (Ekholm). Brankári: Sorokin - Lankinen, strely na bránku: 49:23.







Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)



Góly: 56. Dubois (Perfetti, Wheeler) – 7. Laine (Gaudreau), 11. Gudbranson (Roslovic, Johnson), 24. Laine (Jenner, Gaudreau), 33. Nyquist (Gaudreau, Gavrikov). Brankári: Rittich - Kospisalo, strely na bránku: 38:26.





New York 3. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers prehrali v nočnom domácom stretnutí NHL s Ottawou Senators 2:3 po predĺžení. Dva presné zásahy hostí zaznamenal Brady Tkachuk, ktorý sa postaral aj o rozhodujúci zásah a pridal aj asistenciu. Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý pred dvoma dňami vychytal proti Ottawe svoje prvé víťazstvo v sezóne, bol tentokrát na striedačke domáceho tímu.Prednosť dostal Igor Šesťorkin, ktorý mal 34 úspešných zákrokov. Tkachuk ho prekonal 18 sekúnd pred koncom predĺženia. Pre 23-ročného amerického krídelníka to bol 100. gól v NHL, zároveň odohral svoj 300. zápas.povedal Tkachuk pre nhl.com.Prehru zaknihoval aj druhý newyorský tím Islanders, ktorý doma nestačil na Nashville. Pod triumf hostí 4:1 sa podpísal najmä brankár Kevin Lankinen, ktorý mal 48 úspešných zákrokov. Bol to Lankinenov prvý štart od 23. novembra a prvé víťazstvo od 3. novembra, keď mal 29 zákrokov pri triumfe 4:1 proti Calgary Flames.povedal tréner Nashvillu John Hynes. ÚtočníkMatt Duchene zaznamenal gól a dve asistencie, Filip Forsberg a Roman Josi si pripísali gól a asistenciu.Vydarený návrat do zostavy Columbusu má za sebou Patrik Laine, ktorý po absencii v siedmich zápasoch pre zranenie členka strelil dva góly vo Winnipegu. Domáci Jets podľahli Blue Jackets 1:4. "uviedol fínsky kanonier.