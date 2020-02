NHL: Toffoli putuje z Los Angeles do Vancouveru

New York 18. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings vymenil krídelníka Tylera Toffoliho do Vancouveru Canucks za centra Tima Schallera, práva na nádejného útočníka Tylera Maddena, výber v druhom kole draftu 2020 a podmienený výber v 4. kole draftu 2022.



Dvadsaťsedemročný Toffoli, ktorý bol jeden z najlákavejších útočníkov na prestupovom trhu, sa môže stať 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. V tejto sezóne nazbieral 34 bodov (18+16) v 58 zápasoch, minulý týždeň zaznamenal ako prvý hráč v histórii NHL hetrik v zápase pod holým nebom. "Králi" zdolali na Falcon Stadium domáce Colorado Avalanche 3:1.



Canucks angažovali kanadského hokejistu v deň, keď oznámili, že Michael Ferland si už v tejto sezóne pre otras mozgu nezahrá a ďalší útočník Brock Boeser vynechá pre zlomeninu rebra ďalšie tri týždne. "Tyler dokáže strieľať góly a navyše je výborný v osobných súbojoch," povedal podľa tsn.ca generálny manažér Vancouveru Jim Benning. "Má skvelý ofenzívny inštinkt a vie hrať pod tlakom, pretože má skúsenosti z ťažkých zápasov. Do zostavy sme hľadali presne takýto typ hráča," dodal Benning.



Kings draftovali Toffoliho v druhom kole v roku 2010. V 515 zápasoch základnej časti nazbieral 290 bodov (139+151), v play off pridal 21 (9+12) v 47 dueloch. V roku 2014 pomohol Los Angeles k zisku Stanleyho pohára.



Vancover je aktuálne na postupovej pozícii do play off, keď mu patrí tretie miesto v Pacifickej divízii. Kings prežívajú zlú sezónu, sú najhorší tím západu a druhý najhorší v celej NHL.