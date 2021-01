NHL: Toronto bude štyri týždne bez mladíka Robertsona

Toronto 19. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs nemôže štyri týždne počítať so službami Nicholasa Robertsona.



Devätnásťročný útočník si zranil koleno pri svojom debute v základnej časti profiligy, keď musel opustiť ľad už v prvej tretine duelu s Ottawou Senators (3:2). "Je to lepšie, ako sme čakali," komentoval jeho stav tréner Sheldon Keefe.



Toronto si vybralo Robertsona v 2. kole draftu 2019. V uplynulej sezóne nestihol nastúpiť ani na jeden duel ZČ, no premiéru v NHL si odkrútil v play off. V ňom odohral štyri stretnutia a hneď v prvom z nich sa mu podarilo skórovať.