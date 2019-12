NHL: Toronto opäť povolalo z farmy Marinčina

Toronto 28. decembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Toronto Maple Leafs opäť povolalo slovenského hokejistu Martina Marinčina z farmárskeho tímu Toronto Marlies (AHL). Okrem 27-ročného obrancu si Maple Leafs vytiahli aj útočníka Adama Brooksa. Informoval portál sportsnet.ca.



Stalo sa tak ešte pred duelom v noci na sobotu v New Jersey, ktorý Toronto vyhralo 5:4 po predĺžení. Marinčin ani Brooks do neho však nezasiahli. Toronto ich naposledy povolalo do prvého tímu 20. decembra, no o deň neskôr putovala dvojica späť na farmu.



Slovenský obranca tak zažil od konca novembra už desiatu transakciu medzi farmou a NHL. V profilige nehral od 2. novembra, keď nastúpil na svoj siedmy duel v prebiehajúcej sezóne. V nižšej AHL absolvoval v tomto ročníku päť zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. Toronto sa najbližšie predstaví v noci na pondelok doma proti NY Rangers.