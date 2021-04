Toronto postúpilo do play off, Tatar nehral

NHL - výsledky:



San Jose - Arizona 4:2

Ottawa - Vancouver 6:3

Minnesota - St. Louis 3:4

Montreal - Toronto 1:4

Winnipeg - Edmonton 1:3

Vegas - Colorado 5:2

Los Angeles - Anaheim 2:3

New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti Toronta postúpili do play off NHL. V noci na štvrtok zvíťazili na ľade Montrealu 4:1 a účasť vo vyraďovacej fáze si zabezpečili ako prvé mužstvo v Severnej divízii. V zostave domácich chýbal pre zranenie v dolnej časti tela slovenský útočník Tomáš Tatar.San Jose bez slovenského obrancu Christiána Jaroša zdolalo Arizonu 4:2.