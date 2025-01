NHL: Toronto zdolalo Boston, Knies a Marner získali po päť bodov

NHL - výsledky:



Washington - NY Rangers 7:4 /FEHÉRVÁRY 0+2/,

San Jose - New Jersey 3:2,

Carolina - Minnesota 0:4,

Colorado - Montreal 1:2 pp a sn,

Columbus - St. Louis 6:4,

Toronto - Boston 6:4,

Winnipeg - Detroit 2:4,

Dallas - Utah 3:2,

Los Angeles - Tampa Bay 2:1,

Calgary - Nashville 1:4,

Seattle - Edmonton 2:4,

Vegas - Buffalo 3:1

New York 5. januára (TASR) - Hokejisti Toronta Maple Leafs vyhrali v zápase zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 6:4. Prvý hetrik v kariére si pripísal Matthew Knies, ktorý získal celkovo päť kanadských bodov (3+2). V sobotnom programe boli v akcii aj piati Slováci, no do kanadského bodovania sa zapísal len Martin Fehérváry (Washington Capitals), ktorý mal dve asistencie.Knies sa podieľal na všetkých góloch okrem úvodného a medzi 24. a 46. minútou zaznamenal čistý hetrik. Päť kanadských bodov mal aj Mitchell Marner (1+4) a do individuálnych štatistík sa zapísali všetci hráči z prvej formácie. Okrem nich bodoval len útočník John Tavares, ktorý zaznamenal asistenciu. Fehérváryho Washington vyhral nad New Yorkom Rangers 7:4 - Slovák nahodil puk od modrej čiary a najprv to vyzeralo na presný zásah v jeho podaní, no brankár Jonathan Quick kapituloval po teči Larsa Ellera. V úplnom závere posunul Slovák v skrumáži pri mantineli puk na Ovečkina, ktorý ho pretlačil Tomovi Wilsonovi a ten upravil v power play do prázdnej bránky na konečných 7:4.