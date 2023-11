NHL: Toronto zdolalo Detroit 3:2 v Global series

NHL - výsledky



Detroit - Toronto 2:3, Winnipeg - Buffalo 3:2, Anaheim - Florida 1:2

New York 18. novembra (TASR) - Hokejisti Toronta Maple Leafs zvíťazili nad Detroitom Red Wings 3:2 v zápase Global series v Štokholme. Bilanciou gól a dve asistencie sa na obrate z 0:2 podieľali útočníci William Nylander a John Tavares. Toronto odohrá vo Švédsku aj nasledujúci zápas proti Minnesote.Detroit viedol už 2:0 po tom, čo Holanďan Daniel Sprong skóroval v 2. tretine z trestného strieľania a na radosť švédskeho publika sa o dve minúty presadil aj Lucas Raymond. Detroit však v tretej časti prišiel o nádejný náskok a góly Tylera Bertuzziho, Nylandera a kapitána" Tavaresa znamenali tretie víťazstvo Toronta za sebou. Maple Leafs dosiahli 20. bod v sezóne a v tabuľke Východnej konferencie sa dostali na 4. miesto práve pred Detroit, ktorý má po druhej prehre za sebou o bod menej.Hráči Winnipegu zdolali na domácom ľade Buffalo 3:2 a triumfovali v piatom z uplynulých šiestich zápasov. Do zostavy hostí sa vrátil útočník Alex Tuch, ktorý v druhej tretine znížil na priebežných 2:1. Pre Sabres to bol prvý zápas počas predpokladanej približne mesačnej absencie ofenzívneho lídra Tagea Thompsona, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela. Sabres prehrali tretí zápas za sebou.Z tesného víťazstva sa v nočnom zápase NHL tešili aj hráči Floridy, ktorí triumfovali na ľade Anaheimu 2:1. Potvrdili tým pozíciu favorita, keď zvíťazili v šiestom z uplynulých siedmich zápasov.zdolali Ducks v siedmom vzájomnom zápase po sebe, zatiaľ naposledy im podľahli 18. marca 2019 (2:3). Hostia strelili oba góly v prvej tretine, keď sa presadili Eetu Luostarinen a Oliver Ekman-Larsson. Jediný gól Anaheimu strelil v 48. minúte v presilovke Frank Vatrano, pre ktorého to bol už 12. presný zásah v sezóne. Upevnil si ním pozíciu najproduktívnejšieho hráča tímu a v poradí strelcov celej súťaže je na priebežnom 4. mieste za trojicou 13-gólových.