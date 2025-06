Toronto získalo Maccelliho z Utahu za podmienený výber v drafte 2027

Toronto 30. júna (TASR) - Klub zámorskej NHL Toronto Maple Leafs získal 24-ročného fínskeho útočníka Matiasa Maccelliho z Utahu. Obetoval za neho podmienený výber v 3. kole draftu 2027.



Maccelli pôsobil v organizácii Utahu (resp. jej predchodcu Arizony) od draftu 2019, keď po ňom klub siahol vo 4. kole z 98. miesta. V sezóne 2023/2024 si vytvoril osobné maximum, keď odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti a získal v nich 57 bodov za 17 gólov a 40 asistencií. Po odchode do Utahu nastúpil v sezóne 2024/2025 do 55 duelov, v ktorých mal bilanciu 8+10. V súčasnosti smeruje do poslednej sezóny trojročnej zmluvy, ktorá mu vynáša 3,425 miliónov dolárov ročne. Po jej vypršaní sa v lete 2026 môže stať obmedzeným voľným hráčom.



Ak sa Maple Leafs kvalifikujú do play off a Maccelli bude mať v sezóne 2025/2026 aspoň 51 bodov, výber bude prevedený na výber v 2. kole draftu NHL v roku 2029. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.