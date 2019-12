NHL: Torontu sa zranil Barrie

Toronto 15. decembra (TASR) - Obranca Toronta Tyson Barrie nedohral pre zranenie členka sobotňajší duel NHL na ľade Edmontonu. Dvadsaťosemročný hokejista sa nevrátil do zápasu po tom, ako ho v polovici prvej tretiny zasiahol strelou do nohy útočník "olejárov" Gaetan Haas. Maple Leafs napokon vyhrali 4:1.



Maple Leafs dohrali zápas v Rogers Arene len s piatimi obrancami. Najvyťaženejší bol s "ice-timom" 27:01 min Jake Muzzin a veľa času strávili na ľade aj Justin Holl (26:10), Morgan Rielly (24:53) a Cody Ceci (22:56). Dĺžka Barrieho absencie je neznáma, dobrou správou pre Maple Leafs je, že röntgenové vyšetrenie bolo negatívne a vylúčilo zlomeninu.



Zranenie ofenzívne ladeného zadáka môže znamenať, že Maple Leafs nepustia talentovaného švédskeho obrancu Rasmusa Sandina na blížiace sa majstrovstvá sveta do 20 rokov, ktoré sa od 26. decembra do 5. januára uskutočnia v Ostrave a v Třinci. Podľa Chrisa Johnstona zo Sportsnet.ca totiž vedenie Toronta na základe aktuálnej situácie prehodnotí uvoľnenie 19-ročného Švéda. "Tre Kronor" budú súpermi slovenských juniorských reprezentantov v A-skupine, v třineckej Werk Aréne sa stretnú na Silvestra o 15.00.



V systéme Maple Leafs je aj 27-ročný slovenský obranca Martin Marinčin, ktorý v tejto sezóne odohral len 10 zápasov (7 v NHL, 3 v AHL). Má však odlišný štýl ako ofenzívny Barrie a tak ho tréner Sheldon Keefe podľa zámorských expertov pravdepodobne nevyužije ako náhradu za zraneného Kanaďana.