NHL: Tortorella zaplatí 20.000 USD za komentár na adresu rozhodcov

New York 2. januára (TASR) - Vedenie hokejovej NHL potrestalo trénera Columbusu Johna Tortorellu vysokou pokutu za komentár po nedeľnom zápase s Chicagom. Za spochybnenie rozhodcov zaplatí 20-tisíc dolárov, navyše dostal aj podmienečnú pokutu 25.000 USD.



Tortorella, ktorého tím prehral 2:3 po nájazdoch, vyjadril presvedčenie, že rozhodcovia nesprávne nastavili hodiny v predĺžení, čím ukrátili Blue Jackets, keď sa v závere presadil Zach Werenski, no až po limite. "Technológia by mala pomáhať, dnes nás však poškodila tvrdohlavosť rozhodcov a vedenia súťaže. Neuveriteľné," citoval Tortorellove slová portál sportsnet.ca.