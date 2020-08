Tréner Bostonu o výkone Haláka: Potrebujeme viac extra zákrokov

Toronto 3. augusta (TASR) – Slovenský brankár Jaroslav Halák nezabránil prehre hokejistov Bostonu Bruins v ich prvom dueli po reštarte NHL. V zápase s Philadelphiou v skupine o nasadenie v Toronte predviedol 25 zákrokov, no inkasoval štyrikrát a jeho tím prehral 1:4.



„Za góly nemohol, ale je jasné, že na víťazstvo v takomto zápase potrebujeme od brankára viac extra zákrokov," reagoval na výkon Haláka tréner Bostonu Bruce Cassidy. „Pri góloch to boli všetko dobré strely, možno ten druhý mohol mať, ale asi mal zakrytý výhľad. Halák chytal fajn, no ak sme dnes chceli vyhrať, potrebovali sme od neho ešte viac."



Philadelphia rozhodla tromi gólmi v druhej tretine, keď jej najskôr Michael Raffl a Nate Thompson zabezpečili dvojgólový náskok. Pred koncom druhej časti síce znížil Chris Wagner, no po chybe Zdena Cháru hneď po buly odpovedal už o osem sekúnd neskôr Philippe Myers presným zásahom na 3:1. V 45. minúte potom spečatil triumf letcov Scott Laughton v nájazde dvoch na jedného. Halákova úspešnosť sa zastavila na hodnote 86,2 percenta.



„Keď dáme iba jeden gól, musíme sa na brankára spoľahnúť viac. Dostal však lacné góly? Nie. Potrebujeme v takejto situácii od neho viac extra zákrokov? Áno," odpovedal si na vlastné otázky Cassidy.



Haláka prezentujú zámorské médiá ako brankára 1B v Bostone, áčkovou jednotkou je Fín Tuukka Rask. Ten do nedeľňajšieho duelu zasiahnuť nemohol, pretože ho do hry nepustila choroba a už predtým vynechal tréning. Cassidy dúfa, že bude k dispozícii v stredajšom druhom zápase Bruins proti Tampe Bay. „Očakávame a dúfame, že Rask bude stáť v bránke. Podľa mojich informácií sa už má lepšie a uvidíme, či sa v pondelok ukáže na tréningu. Je dôležitou súčasťou nášho tímu."



Boston má istú účasť v prvom kole play off, v Toronte bojuje o čo najlepšie nasadenie v ňom. Ďalšími účastníkmi skupiny sú Washington Capitals a Tampa Bay Lightning. Ich vzájomné stretnutie je na programe v pondelok.