Tréner Keefe o výkonoch Nemca: Bez neho by sme nemali žiadnu šancu

New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils sa ako prvý tím rozlúčili s účasťou v play off NHL. V noci na stredu stratili trojgólový náskok na ľade Caroliny a súperovi podľahli 1:4 na zápasy. Tréner „diablov“ Sheldon Keefe po vyradení vyzdvihol slovenského obrancu Šimona Nemca ako svetlý bod neúspešnej série.



„Bez neho by sme boli v tejto sérii úplne bez šance,“ povedal Keefe pre zámorské médiá o Nemcovi, ktorý v základnej časti dostával oveľa menej príležitostí ako v minulej sezóne, no po zraneniach viacerých zadákov sa od druhého duelu 1. kola play off zaradil do zostavy a šancu chytil pevne do svojich rúk. „Prehrali by sme jednoznačne 0:4 na zápasy, ak by ´Nemo´ pri našich zraneniach nenaskočil do série tak, ako to urobil. On je naozaj svetlý bod z celej tejto skúsenosti,“ zdôraznil kouč Devils.



Nemec odohral v minulej sezóne v základnej časti 60 zápasov so ziskom 19 bodov (3+16), v tomto ročníku však nezískal stabilné miesto v kádri a na konte mal iba 27 stretnutí a štyri body (2+2) s negatívnym skóre -10 v hodnotení plus/mínus. V úvodnom zápase série s Carolinou sa však zranili obrancovia Luke Hughes a Brenden Dillon, stále chýbal aj Jonas Siegenthaler a tak dal Keefe šancu 21-ročnému Slovákovi, dvojke draftu z roku 2022. Ten mal napokon v štyroch stretnutiach bilanciu 1+1, priemerne strávil na ľade viac ako 20 minút (vrátane predĺžení) a napriek jedinému víťazstvu a trom prehrám mal pozitívnu bilanciu troch plusových bodov.



V treťom dueli série ho vyhlásili za prvú hviezdu, keď svojím prvým gólom vo vyraďovačke v kariére rozhodol v druhom predĺžení o triumfe Devils 3:2. Vo veku 21 rokov a 69 dní je tak druhý najmladší obranca v histórii NHL s víťazným gólom v predĺžení v zápase play off. V mladšom veku skóroval v extra čase iba Rus Andrej Ziuzin zo San Jose, ktorému sa to podarilo v sezóne 1997/1998 vo veku 20 rokov a 97 dní. V poslednom dueli série na ľade Caroliny (4:5 po 2. predĺžení) pridal Nemec ešte asistenciu pri zásahu Stefana Noesena. Po vyradení z play off sú teraz so spoluhráčom z útoku Tomášom Tatarom teoreticky voľní pre potreby slovenskej reprezentácie na MS vo Švédsku a Dánsku.