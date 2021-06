NHL: Tréner Montrealu Ducharme je v izolácii

Montreal 18. júna (TASR) - Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Dominique Ducharme musel pred tretím zápasom semifinále play off NHL s Vegas Golden Knights (v noci na sobotu o 2.00 SELČ) zamieriť do domácej izolácie. Dôvodom boli nezrovnalosti vo výsledkoch jeho testov na koronavírus.



Canadiens po oznámení výsledkov zrušili predzápasovú tlačovú konferenciu. O ďalších krokoch plánovali informovať ešte v piatok. Ducharme, ktorý sa ujal postu dočasného trénera "Habs" po februárovom odvolaní Claudea Juliena, sa mal pred stretnutím podrobiť ďalším testom. Podľa kanadského klubu dostal kouč druhú dávku vakcíny 9. júna.



Stav semifinálovej série medzi Montrealom a Vegas je po dvoch zápasoch vyrovnaný 1:1. V kádri Canadiens figuruje aj slovenský krídelník Tomáš Tatar, Ducharme ho však od konca série 1. kola play off nezaraďuje do zostavy.