NHL: Tréner Montrealu sa vráti v treťom zápase finále play off

Montreal 26. júna (TASR) - Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Dominique Ducharme sa po karanténe vráti na striedačku v treťom finálovom zápase play off NHL proti Tampe Bay Lightning.



Štyridsaťosemročný Kanaďan mal 18. júna pozitívny test na koronavírus a musel ísť do dvojtýždňovej povinnej karantény. Podľa vlastných slov nemal žiadne príznaky ochorenia COVID-19.



Canadiens odštartujú sériu dvoma zápasmi na ľade obhajcu Stanleyho pohára. Ducharme sa objaví na striedačke v piatok, keď sa séria presunie do Montrealu. "Už sa nemôžem dočkať okamihu, keď sa vrátim. Snažím sa nepozerať príliš často do kalendára. To je, akoby ste sa pozerali príliš často na hodinky a zdalo sa vám, že čas neplynie. Pokúšam sa byť čo najviac zaneprázdnený," citovala kouča agentúra AP. "Som pokojný, sedím a sledujem, ako hráme a čo sa deje. Myslím na to, čo robíme dobre a čo by sme mohli zlepšiť," dodal Ducharme.



Hráčov vedie počas jeho karantény asistent trénera Luke Richardson.