NHL: Tréner Washingtonu Spencer Carbery získal cenu Jacka Adamsa

Washington 7. júna (TASR) - Kanadský hokejový tréner Spencer Carbery z Washingtonu Capitals získal cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho kormidelníka v uplynulom ročníku NHL. Stal sa tak prvým trénerom, ktorému sa to podarilo okrem najlepšej ligy sveta aj v nižších súťažiach AHL a ECHL.



Zo 103 hlasov získal Kanaďan 81, druhý bol Scott Arniel z Winnipegu a tretí Martin St. Louis (Montreal Canadiens). Vo svojej druhej sezóne na lavičke tímu z NHL doviedol Capitals k víťazstvu vo východnej konferencii. S tímom napokon vypadol vo štvrťfinále play off s Carolinou po výsledku 1:4 na zápasy. Carberyho mnohí chvália za jeho schopnosť pracovať aj so staršími hráčmi. Washington sa mu podarilo transformovať na jeden z najlepších klubov v lige. „Veľké množstvo našich hráčov zažilo tie najlepšie sezóny v kariére, má na tom veľkú zásluhu. Vie komunikovať s hráčmi a vie im nájsť v tíme tú správnu rolu,“ vyjadril sa na jeho adresu generálny manažér Washingtonu Chris Patrick. Správu priniesla agentúra AP.