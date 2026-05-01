NHL: Tréneri Cooper, Muse a Ruff sú nominovaní na cenu Jacka Adamsa
V minulej sezóne sa stal najlepším trénerom roka Spencer Carbery z Washingtonu Capitals.
Autor TASR
New York 1. mája (TASR) - Jon Cooper, Dan Muse a Lindy Ruff sú finalistami na ocenenie Jack Adams Award, ktoré udeľujú najepšiemu trénerovi sezóny v zámorskej hokejovej NHL. Nominácie oznámilo vedenie profiligy na svojom webe. O víťazovi rozhodnú v hlasovaní zástupcovia vysielateľov televíznych zápasov ligy a meno víťaza bude známe neskôr.
Cooper pomohol Tampe Bay k druhému miestu v Atlantickej divízii, vďaka čomu Lightning postúpili deviatykrát za sebou do play off. Cooper je nominovaný na toto ocenenie tretíkrát, ale nikdy cenu Jacka Adamsa nezískal. Päťdesiatosemročný Kanaďan sa môže stať prvým trénerom Lightning, ktorý získa toto ocenenie od sezóny 2003-04, keď anketu vyhral John Tortorella.
Muse vo svojej prvej sezóne v NHL doviedol Pittsburgh k prvému postupu do play off za uplynulé štyri ročníky. Penguins skončili druhí v Metropolitnej divízii a oproti minulej sezóne sa zlepšili o 18 bodov. Štyridsaťtriročný Muse sa môže stať prvým nováčikom, ktorý získa ocenenie pre najlepšieho trénera od sezóny 2013-14, keď to ako tréner Colorada Avalanche dokázal Patrick Roy.
Ruff zažil pri svojom druhom pôsobení na lavičke Buffala sezónu plnú zvratov. Sabres boli 5. decembra poslední vo Východnej konferencii, ale od tohto momentu mali bilanciu 39-10-5 a napokon sa stali víťazmi Atlantickej divízie. Buffalo postúpilo do play off prvýkrát od sezóny 2010-11 a ukončilo dlhé čakanie na hokej vo vyraďovacích bojoch. Sabres sa oproti minulej sezóne zlepšili o 30 bodov. Šesťdesiatšesťročný Ruff je medzi nominovaní na ocenenie piatykrát, čím vyrovnal rekord NHL Tortorellu, Scottyho Bowmana a Alaina Vigneaulta. Ruff získal cenu Jacka Adamsa v sezóne 2005-06, tiež v službách Sabres.
