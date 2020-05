Trénerom Detroitu zostane Blashill

New York 27. mája (TASR) – Trénerom hokejového klubu NHL Detroitu Red Wings zostane aj naďalej Jeff Blashill. Dnes to zámorským médiám potvrdil generálny manažér "červených krídiel" Steve Yzerman.



Detroitu sa ani v tejto sezóne, ktorú vedenie pre pandémiu koronavírusu v marci prerušilo, príliš nedarilo. Blashill pôsobí v Detroite päť sezón. Do play off Detroit naposledy postúpil v sezóne 2015/2016, no vypadol hneď v 1. kole. V roku 2019 Blashillovi vtedajší GM Ken Holland predĺžil zmluvu o dva roky, tá mu tak platí až do roku 2022.



Vedenie profiligy rozhodlo o predčasnom konci základnej časti. V prípade reštartu NHL naskočia jej tímy priamo do play off. Netradičnú vyraďovačku by hralo 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Pred bránami play off zostali Ottawa Senators, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings, San Jose Sharks a Detroit Red Wings. Informovala agentúra AP.