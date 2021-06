NHL: Trofej Lady Byngovej získal Jaccob Slavin

New York 20. júna (TASR) - Obranca Caroliny Hurricanes Jaccob Slavin sa stal v hokejovej NHL víťazom trofeje Lady Byngovej. Cenu každoročne udeľujú v profilige za športové a džentlmenské správanie v kombinácii so športovými výkonmi.



Slavin strávil na ľade v priemere takmer 23 minút a často hral proti prvým útokom súperov, ale v 52 zápasoch základnej časti dostal len jeden menší trest za zdržovanie hry, keď vyhodil puk z obranného pásma nad plexisklo. Inkasoval najmenej trestných minút spomedzi všetkých hráčov, ktorí boli na ľade v priemere minimálne 20 minút na zápas a nastúpili aspoň na 10 duelov.



"Snažím sa vyhýbať trestnej lavici. Nie som hokejista, ktorý sa prezentuje príliš fyzickým hokejom, skôr sa snažím hrať čo najviac hokejkou, čisto odoberať puky a využívať moje korčuliarske schopnosti," povedal pre web nhl.com 27-ročný americký obranca, ktorý strelil tri góly, pridal 12 asistencií a mal 22 plusových bodov. Slavin je len štvrtý obranca s touto trofejou: "Som nadšený. Verím, že do budúcna bude vyhrávať viac obrancov. Je to skvelé ocenenie a veľmi si to vážim."



Na druhej priečke sa umiestnil obranca Minnesoty Wild Jared Spurgeon, tretí bol útočník Toronta Maple Leafs Auston Matthews. Pred Slavinom vyhrali spomedzi obrancov toto ocenenie Bill Quackenbush (1949), Red Kelly (1951, 1953, 1954) a Brian Campbell (2012). Zo Slovákov získali trofej Lady Byngovej Stan Mikita (1967, 1968) a Pavol Demitra (2000).