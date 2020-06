Trojka je pre Hossu osudové číslo, v Sieni slávy vidí aj Cháru

Trenčín 25. júna (TASR) - Keď Marián Hossa ako päťročný behal s hokejkou na trenčianskom sídlisku a zvádzal urputné súboje s vrstovníkmi, sníval, že si raz zahrá v NHL a vybojuje Stanleyho pohár. Nikdy by mu však nenapadlo, že ho jedného dňa zvolia do hokejovej Siene slávy v Toronte a zaradí sa tak medzi najväčšie legendy tohto športu. Hossovi sa to v stredu podarilo. Po žiarivej kariére, ovenčenej tromi Stanley Cupmi v drese Chicaga, ho vybrali do hokejovej dvorany a v novembri sa dočká slávnostného uvedenia.Moment, keď mu v stredu večer zavolal šéf siene Lanny McDonald, si bude pamätať do konca života. "" vyznal sa bývalý útočník Ottawy, Atlanty, Pittsburghu, Detroitu či Chicaga. Keď si na štvrtkovej tlačovej konferencii v Trenčíne premietal v hlave celú kariéru a ďakoval za ňu rodine, priateľom či spoluhráčom, neubránil sa dojatiu. Iba málo chýbalo k slzám: "V Sieni slávy sa pridal k nemenej slávnym krajanom Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnému: "." Kým také osobnosti ako Daniel Alfredsson, Theo Fleury, Sergej Gončar, Alexander Mogiľnyj, Keith Tkachuk, Rod Brind'Amour, Patrik Eliáš, Pierre Turgeon či Curtis Joseph sa do Siene slávy v tomto roku nedostali, Hossu zvolili hneď pri prvej možnej príležitosti - tri roky po poslednom odohratom zápase v NHL: "."Medzi prvými gratulantmi boli jeho exspoluhráči z Chicaga Patrick Kane, Duncan Keith, legendárny tréner Scotty Bowman, súčasný generálny manažér "jastrabov" Stan Bowman či Čech Patrik Eliáš. "," zdôraznil Hossa. Podľa zámorských médií zahralo v jeho prospech viacero faktorov, najmä však skutočnosť, že je jediný hráč v dejinách NHL, ktorý hral tri sezóny za sebou vo finále Stanleyho pohára za tri rôzne tímy - Pittsburgh, Detroit a Chicago. "," tvrdí Hossa.V hokejovej Sieni slávy je od stredy 289 hráčov, z toho sedem žien. Pritom mnohé osobnosti, ktoré toho v hokeji veľa dosiahli, v nej chýbajú. "," vyjadril sa Hossa, ktorý celkovo odohral v NHL 1309 zápasov základnej časti, strelil 525 gólov a pridal 609 asistencií. V play off nastúpil na 205 duelov s bilanciou 52+97. Na Slovensku sa stal šesťkrát hokejistom roka a je slovenský rekordér v počte získaných bodov na ZOH, kde dosiahol 14 gólov a rovnaký počet asistencií. V roku 2017 musel predčasne ukončiť svoju kariéru pre zdravotné problémy. Hrať mu nedovolila alergická reakcia, ktorú vyvolávala kombinácia potu a hokejového výstroja. Spoločne s Chrisom Prongerom sú jedinými hráčmi, ktorých zvolili do Siene slávy, hoci sa im ešte neskončili zmluvy. "Kariéru má pretkanú jagavými úspechmi, jeden moment však prevyšuje všetky ostatné: "." Podľa Hossu by si zo slovenských hokejistov určite raz zaslúžil uvedenie do Siene slávy obranca Zdeno Bostonu Chára. "í," povedal na adresu dlhoročného kapitána Bruins, víťaza Norrisovej trofeje a držiteľa Stanleyho pohára z roku 2011.Štyridsaťjedenročný Hossa svojím hokejovým životom napísal príbeh hodný filmového spracovania. "." Po konci profiligovej kariéry sa zdržiava doma v Trenčíne, určite by však rád zostal v hokejovom dianí. "Trojka je pre Hossu osudové číslo. Získal tri Stanleyho poháre, ten prvý vybojoval na tretí pokus, po troch rokoch od konca kariéry bude uvedený do Siene slávy v Toronte, ako tretí Slovák v histórii: "."