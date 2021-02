NHL: Trouba má zlomený prst, Rangers bude chýbať minimálne mesiac

New York 17. februára (TASR) - Elitný obranca Jacob Trouba bude tímu zámorskej hokejovej NHL New York Rangers chýbať štyri až šesť týždňov. V utorňajšom dueli s New Jersey Devils (2:5) utrpel zlomeninu prsta na ruke.



"Bude nám chýbať. Našťastie, nie je to také vážne ako sme si pôvodne mysleli," povedal kouč Rangers David Quinn podľa agentúry AP. Do jeho zostavy by sa už vo štvrtok proti Philadelphii mohol vrátiť ofenzívny líder Artemij Panarin, ktorý vynechal uplynulé dva duely pre zranenie v dolnej časti tela.