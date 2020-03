TSN zaradila do prvej stovky draftu štyroch Slovákov

Montreal 31. marca (TASR) – Štyria slovenskí hokejisti by sa mali zmestiť do najlepšej stovky tohtoročného draftu zámorskej NHL. Vo svojej najnovšej prognóze to uviedla kanadská športová televízna spoločnosť TSN.



Najvyššie z kvarteta figuruje na 41. mieste krídelník Martin Chromiak. Sedemnásťročný talent by tak mal prísť na rad už v druhom kole draftu. Sezónu začal v extraligovej Dukle Trenčín, v januári odišiel do zámorskej OHL a v tíme Kingston Frontenacs nazbieral v 28 dueloch 33 bodov (11+22). Chromiak sa nedostal do slovenskej nominácie na uplynulé MS hráčov do 20 rokov v Česku na prelome rokov.



Expert na hokejový skauting v TSN Craig Button zaradil do elitnej stovky na 63. miesto ďalšieho krídelníka Olivera Okuliara z tímu juniorskej WHL Lethbridge Hurricanes. O sedem priečok nižšie na 70. pozícii je brankár Samuel Hlavaj z tímu Sherbrooke Phoenix v QMJHL a na 86. mieste obranca Samuel Kňažko, ktorý v tejto sezóne pôsobil v juniorskom tíme fínskeho TPS Turku.



Očakávanou jednotkou draftu 2020 má byť kanadský útočník Alexis Lafreniere, ktorý na svetovom šampionáte v Česku získal cenu pre najužitočnejšieho hráča. Na druhej priečke je podľa TSN nemecký útočník z Adleru Mannheim Tim Stützle a na tretej ďalší Kanaďan Quinton Byfield. Česi majú v stovke TSN iba jednu nádej - krídelníka Jana Myšáka na 34. priečke.



Tohtoročný draft sa mal pôvodne uskutočniť 26. a 27. júna v Montreale, no vedenie profiligy ho pre pandémiu koronavírusu odložilo na zatiaľ neurčený termín. NHL pauzuje od 12. marca.