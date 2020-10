NHL: Turris sa po vykúpení zmluvy upísal na dva roky Edmontonu

Edmonton 9. októbra (TASR) - Novým pôsobiskom kanadského hokejistu Kylea Turrisa sa stal klub NHL Edmonton Oilers. Tridsaťjedenročný center sa tesne po otvorení trhu s voľnými hráčmi dohodol s "olejármi" na dvojročnej zmluve v celkovej hodnote 3,3 milióna dolárov.



Turris naposledy pôsobil v Nashville, kde mal ešte štyri roky platný kontrakt, Predators ho však z neho v stredu vykúpili. Skúsený útočník hral v minulosti aj za Phoenix a Ottawu, pred príchodom do Nashvillu zaznamenal tri dvadsaťgólové sezóny, no v drese "predátorov" na ne nedokázal nadviazať. V uplynulom ročníku strelil iba deväť gólov a pridal 22 asistencií v 62 zápasoch základnej časti, v štyroch dueloch play off nebodoval. Turris má v zbierke zlato z juniorského šampionátu, vlani získal s kanadskou reprezentáciou striebornú medailu na MS v Bratislave a Košiciach. Informovala o tom stanica TSN.