NHL údajne plánuje na rok 2026 medzinárodné podujatie krátko pred ZOH

New York 6. mája (TASR) - Vedenie zámorskej NHL údajne plánuje vo februári 2026 zorganizovať medzinárodné podujatie, ktoré sa uskutoční krátko pred ZOH v Taliansku (6.- 22. februára). Jeho dejiskom by mala byť newyorská hala UBS Arena, v ktorej hrá domáce zápasy tím New York Islanders. Pre agentúru AP to uviedol dobre informovaný zdroj.



Akcia by sa mala konať namiesto pôvodne ohláseného Zápasu hviezd. Liga ešte neoznámila svoje plány, no jej komisár Gary Bettman už viackrát uviedol, že liga prehodnocuje možnosti po úspechu medzinárodného Turnaja štyroch krajín, ktorý sa konal vo februári 2025. Myšlienka využiť New York ako východiskový bod pre ZOH v Miláne bola údajne na stole už dlhšie. Hráči by odtiaľ odcestovali priamo do dejiska ZOH. Guvernérka New Yorku Kathy Hochulová vyjadrila nesúhlas s rozhodnutím usporiadať podujatie pred ZOH a dodala, že toto rozhodnutie prišlo bez konzultácie so štátom. Zároveň požiadala, aby sa v NY v roku 2027 konalo podujatie s rovnakou alebo vyššou ekonomickou a kultúrnou hodnotou.