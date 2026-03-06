< sekcia Šport
NHL údajne plánuje zápasy základnej časti v Nemecku od budúcej sezóny
Podľa informácií nemeckej agentúry DPA chce najlepšia hokejová liga sveta pravidelne hrávať zápasy v nemeckých mestách už od budúcej sezóny, pričom prvotná pozornosť sa sústreďuje na Düsseldorf.
Autor TASR
Berlín 6. marca (TASR) - Zámorská hokejová NHL údajne plánuje priniesť zápasy základnej časti do Nemecka, čím nadväzuje na expanziu ďalších veľkých amerických športových súťaží do Európy.
Podľa informácií nemeckej agentúry DPA chce najlepšia hokejová liga sveta pravidelne hrávať zápasy v nemeckých mestách už od budúcej sezóny, pričom prvotná pozornosť sa sústreďuje na Düsseldorf. NHL sa k týmto informáciám odmietla vyjadriť a odkázala na tlačovú konferenciu, ktorá je naplánovaná na budúci týždeň v Düsseldorfe. Profiliga v uplynulom období posilňuje svoju prítomnosť v Európe. Od 13. do 14. marca sa má v Düsseldorfe uskutočniť podujatie „Hokejový deň v Nemecku“, iniciatíva zameraná na spojenie krajiny okolo hokeja vo všetkých jeho podobách.
Veľké americké športové ligy čoraz viac expandujú mimo svojich domácich trhov a zápasy v zahraničí využívajú ako marketingový nástroj na získanie nového publika. Súťaž v americkom futbale NFL už v uplynulých rokoch zorganizovala v Nemecku viacero stretnutí základnej časti. Basketbalová NBA sa predstavila v januári v Berlíne. NHL sa už v hlavnom mesta Nemecka v minulosti hrala, v októbri 2011 tam tímy Los Angeles Kings a Buffalo Sabres otvorili sezónu.
