Karlsson sa stal prvým hráčom Vegas s 10 gólmi v jednej play off

NHL: Štatistiky play off - produktivitu vedie Hintz, strelcov naďalej Draisaitl

Produktivita:



1. Roope Hintz (Dallas) 19 10 14 24



2. Matthew Tkachuk (Florida) 16 9 12 21



3. Connor McDavid (Edmonton) 12 8 12 20



4. Leon Draisaitl (Edmonton) 12 13 5 18



5. Jack Eichel (Vegas) 17 6 12 18



6. Jason Robertson (Dallas) 19 7 11 18



7. Evan Bouchard (Edmonton) 12 4 13 17



8. Jonathan Marchessault (Vegas) 17 9 8 17



9. Carter Verhaeghe (Florida) 16 6 9 15



10. Ivan Barbašev (Vegas) 17 6 9 15



...



Tomáš TATAR (New Jersey) 12 1 0 1



Erik ČERNÁK (Tampa Bay) 1 0 0 0



Najlepší strelci: 1. Draisaitl 13 gólov, 2. Hintz a William Karlsson (Vegas) po 10, 4. Tkachuk, Marchessault, Joe Pavelski (Dallas) po 9, 7. McDavid a Chandler Stenphenson (Vegas) po 8, 9. Robertson, Mikko Rantanen (Colorado), Sam Reinhart (Florida) všetci po 6,... 139. TATAR 1

New York 30. mája (TASR) - Hokejisti Vegas si po piatich rokoch zahrajú druhé finále v histórii organizácie. Dvoma gólmi a jednou asistenciou sa pri triumfe 6:0 nad Dallasom blysol švédsky útočník William Karlsson, ktorý sa zároveň stal prvým hráčom Golden Knights s desiatimi gólmi v jednej play off NHL.sa podľa povery pri pozápasovej ceremónii nedotkli trofeje za víťazstvo v Západnej konferencii.Vegas si suverénnym spôsobom dokráčali za postupom. Dallas ťahal od úvodu šiesteho stretnutia série za kratší koniec. Dôležitou postavou spečatenia postupu, ako aj celého priebehu vyraďovačky je pre Golden Knights švédsky útočník William Karlsson, ktorý nastrieľal v tohtoročnej play off už 10 gólov, čo sa mu podarilo ako prvému hráčovi v histórii organizácie.uviedol pre nhl.com tridsaťročný center.získali trofej Clarencea S. Campbella, ktorú udeľujú najlepšiemu tímu Západnej konferencie. Po skončení stretnutia organizátori priniesli pohár do stredu American Airlines Centre, aby ho odovzdali hráčom Vegas, no tí ho len obkolesili bez toho, aby sa ho dotkli rukami. Tentoraz tak neporušili poveru, že pred finálovou sériou sa nedotknú trofeje za víťazstvo v konferencii. V roku 2018 sa pred sériou s Washingtonom vtedajší kapitán Deryk Engelland odhodlal trofeje dotknúť, no tímu to šťastie neprinieslo.Hráči ich finálového súpera z Floridy sa trofeje po postupe cez Carolinu dotkli. Panthers svojho protivníka zmietli v štyroch dueloch a útočník Jack Eichel si pred začiatkom bojov o Stanleyho pohár uvedomuje silu súpera: