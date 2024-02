MacKinnon prekonal klubový rekord Petra Šťastného

New York 6. februára (TASR) - Kanadský hokejista Nathan MacKinnon z Colorada vytvoril nový klubový rekord v počte bodov po 50 zápasoch sezóny zámorskej NHL. Dvadsaťosemročný center ich má 85, o jeden viac ako bývalý slovenský útočník Peter Šťastný v sezóne 1981/82 za Quebec Nordiques.



MacKinnon zároveň predĺžil svoju bodovú sériu na 14 zápasov (13+16) a je zároveň prvým hráčom v histórii organizácie, ktorý zaznamenal v jednej sezóne dve bodové série v trvaní minimálne 14 stretnutí. Prvú sériu držal 19 stretnutí od 20. novembra do 27. decembra minulého roka. Skvelá forma ho postupne vyniesla na čelo kanadského bodovania celej súťaže, kde je s 85 bodmi (32+53) spoločne s Nikitom Kučerovom z Tampy Bay.



Jediný gól MacKinnona však nezabránil prehre "lavín" 1:2 po predĺžení na ľade New Yorku Rangers. Pre kouča domácich Petra Lavioletta to bol 783. triumf v kariére, vďaka čomu sa posunul na 7. miesto historického rebríčka pred Ala Arboura. Výrazný podiel na tom mal aj brankár Jonathan Quick, ktorý zaznamenal 386. víťazstvo a posunul sa v rebríčku vychytaných triumfov na 16. miesto pred Mikea Vernona. Zároveň si pripísal 757. štart v kariére, čím sa vyrovnal Gillesovi Melocheovi na 20. priečke v histórii profiligy.



Prvý gól v profiligovej kariére strelil útočník Kyle MacLean z NY Islanders. "Bola to úľava, keď puk prešiel bránkovú čiaru. Keď som si uvedomil, že som skóroval, bol to špeciálny pocit," dodal autor premiérového gólu v NHL. Dvadsaťštyriročný Američan je synom asistenta trénera Islanders Johna MacLeana, ktorý počas hráčskej kariéry odohral 1194 duelov a zaznamenal 842 bodov.



Debut v prebiehajúcej sezóne zažil Zach Parise, ktorý 26. januára podpísal ročný kontrakt s Coloradom. Tridsaťdeväťročný útočník sa do štatistík bodovo nezapísal.