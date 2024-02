Nečas sa dočkal prvého hetriku v NHL

New York 9. februára (TASR) - Český hokejista Martin Nečas sa vo svojom 330. zápase v základnej časti dočkal prvého hetriku v NHL. Útočník Caroliny pomohol tímu k triumfu nad Coloradom 5:2, keď všetky tri góly zaznamenal už po necelých sedemnástich minútach prvej tretiny. Prekonal rekord svojho krajana Bobbyho Holíka, ktorý potreboval na rovnaký zápis o pol minúty viac.



Dvadsaťpäťročný Nečas sa presadil už po 112 sekundách, predviedol individuálnu akciu, keď získal puk vo vlastnom obrannom pásme, prešiel s ním až do útočného a prekonal Alexandara Georgijeva. Druhý dosiahol počas avizovaného vylúčenia Avalanche. Spoluhráč Brent Burns ho našiel medzi kruhmi a český útočník zamieril opäť presne. Hetrik skompletizoval v čase 16:51, keď sa uvoľnil pred bránkou, kde ho našiel Teuvo Teräväinen a využil odkrytú bránku.



"Veľmi dlho som na to čakal a dúfal som, že ho čoskoro dosiahnem. Mali sme dobrý začiatok do zápasu a vždy je pekné, keď hetrik zavŕšite aj víťazstvom," uviedol podľa nhl.com Nečas a vrátil aj ku všetkých gólovým situáciám: "Prvý skončil v bránke po odraze, ale práve to sa stáva, keď puk namiesto prihrávky vystrelíte. Pri druhom to bola nádherná prihrávka od Burnsieho. Máme tu veľa skvelých hráčov, ktorí vedia také situácie prečítať. Musím byť vtedy pripravený uvoľniť sa a vystreliť. Pri treťom som zvládol osobný súboj a Teräväinen ma skvele našiel."



Nečas sa stal druhým hráčom Hurricanes s čistým hetrikom v prvej tretine. Najproduktívnejší hráč tímu v minulej sezóne vyrovnal zápis Coryho Stillmana, ktorému sa to podarilo 5. novembra 2007. Českého útočníka pochválil aj tréner Rod Brind'Amour: "Nečas je talentovaný hráč, čo my veľmi dobre vieme. Niekedy počas stretnutí alebo striedaní nie je výrazný, ale vždy je tam. Ak ste takýto dobrý hráč, tak môžete zažiť aj také zápasy, ako bol tento, keď skrátka gólovo 'explodujete'."



V rovnakom stretnutí sa blysli aj hráči Colorada. Zach Parise a Samuel Girard skórovali počas piatich sekúnd a Avalanche znížili na 2:3, no to bolo z ich strany všetko a prehrali tretíkrát v rade. Boli to najrýchlejšie dva góly v histórii klubu, čím prekonali zápis Slováka Mariána Šťastného a Michela Gouleta z 22. októbra 1983 a Matsa Sundina s Owenom Nolanom (12. február 1993). Hokejisti Avalanche sa stali 33. tímom v profiligy, ktorí strelili dva góly v rozpätí piatich sekúnd. Zároveň prvým od 14. januára 2022, keď Matt Boldy a Mats Zuccarello skórovali dvakrát počas štyroch sekúnd v drese Minnesoty.



Kanadský útočník Jonathan Huberdeau odohral 800. zápas v základnej časti a mal pre neho víťaznú príchuť. Jeho Calgary Flames uspelo na ľade New Jersey Devils 5:3. Po Ryanovi Nugentovi-Hopkinsovi (847), Brandonovi Saadovi (830), Mikovi Zibanejadovi (817) a Adamovi Larssonovi (817) sa stal piatym hráčom z draftu v roku 2011, ktorý dosiahol tento míľnik.



Aj v druhom stretnutí za Calgary sa dokázal gólovo presadiť Andrej Kuzmenko. Ruský krídelník bol nedávno súčasťou výmeny, keď prišiel z Vancouveru a opačným smerom zamieril Elias Lindholm. Kuzmenko zaznamenal víťazný gól proti Devils, keď v 50. minúte upravil na 4:2 a je 11. hráčom v histórii Flames, ktorý skóroval v prvých dvoch zápasov v klube a len štvrtým za uplynulých 30 rokov. Pridal sa k Davidovi Mossovi (3, 2006/07), Daymondovi Langkowovi (2, 2005/06) a Jasonovi Wiemerovi (2, 1997/98).