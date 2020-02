NHL: Upshall ukončil hráčsku kariéru

New York 24. februára (TASR) - Kanadský hokejista Scottie Upshall oznámil vo vysielaní televízie TSN ukončenie profesionálnej hráčskej kariéry. Tridsaťšesťročný útočník sa v rámci NHL naposledy snažil presadiť v predsezónnom kempe Dallasu, no na skúške neuspel. Následne odohral 12 zápasov so ziskom siedmich bodov (4+3) v drese Ambri-Piotta vo švajčiarskej lige.



Upshall naposledy nastupoval v profilige v ročníku 2017/2018 za St. Louis, predtým pôsobil v Nashville, Philadelphii, Phoenixe, Columbuse a na Floride. Celkovo odohral 759 zápasov v základnej časti NHL, v ktorých zaznamenal 285 bodov za 138 gólov a 147 asistencií, v play off pridal 54 štartov so ziskom 13 bodov (5+8).