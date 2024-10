Utahu budú dlhodobo chýbať Durzi a Marino, Kocha poslali späť na farmu

Salt Lake City 23. októbra (TASR) - Klubu zámorskej hokejovej NHL Utah Hockey Club budú dlhodobo chýbať obrancovia Sean Durzi a John Marino. Tím povolal kanadského mladíka Maverica Lamoureuxa a slovenský zadák Patrik Koch zamieril späť na farmu do Tucsonu.



Dvadsaťšesťročný Durzi sa zranil 14. októbra na ľade New Jersey Devils (0:3). V tejto sezóne odohral štyri zápasy so ziskom dvoch asistencií. Po operácii ramena pravdepodobne vynechá celú sezónu. Marino ešte nehral v prebiehajúcom ročníku, zranil sa počas prípravného kempu. Podstúpil zákrok v dolnej časti chrbta a bude chýbať približne 3 až 4 mesiace.



Lamoureux mohol by debutovať v NHL v noci na piatok, keď Utah hostí Colorado Avalanche v Delta Center. Dvadsaťročný obranca má v štyroch zápasoch v AHL na konte dva góly a jednu asistenciu. V roku 2022 si ho Coyotes vybrali v prvom kole draftu (č. 29).



Koch sa v Utahu predviedol počas predsezónneho kempu, keď v jednom z dvoch stretnutí zaznamenal tri asistencie. Napokon zamieril na farmu do Tucsonu, za ktorý odohral v úvode sezóny dva zápasy bez zisku bodu. Vedenie Utah HC ho povolalo do prvého tímu pred týždňom v stredu, no Slovák nedostal šancu proti Anaheimu, Bostonu a ani Ottawe. Debut v NHL zažil v minulom ročníku, keď v marci nastúpil na jeden duel, v ktorom nebodoval. Informoval o tom portál nhl.com.