NHL: Útočník Colin Wilson ukončil kariéru

Denver 6. januára (TASR) - Americký hokejový útočník Colin Wilson ukončil vo veku 31 rokov hráčsku kariéru. V NHL odohral 698 zápasov v dresoch Nashvillu a Colorada. Informovala o tom oficiálna stránka hráčskej asociácie NHLPA.



Wilsona draftoval klub Nashville Predators v roku 2008 zo 7. miesta. V organizácii "predátorov" pôsobil až do leta 2017, keď zamieril do Colorada. Vo farbách Avalanche odohral uplynulé tri sezóny, v ročníku 2019/2020 mal v 9 zápasoch bilanciu 4 asistencie a 6 plusových bodov.



V NHL odohral celkovo 698 zápasov, v ktorých získal 319 kanadských bodov za 130 gólov a 189 asistencií. Na Stanleyho pohár nedosiahol, najbližšie bol k nemu v roku 2017, keď Predators prehrali vo finálovej sérii proti Pittsburghu. Z medzinárodnej scény má zlato (2006) a striebro (2007) z MS hráčov do 18 rokov, USA reprezentoval aj na MS 2009 vo Švajčiarsku.