NHL: Útočník Janmark sa sťahoval z Chicaga do Vegas

Las Vegas 2. apríla (TASR) - Klub hokejovej NHL Vegas Golden Knights angažoval 28-ročného fínskeho útočníka Mattiasa Janmarka z Chicaga Blackhawks. "Zlatí rytieri" získali voľbu v 5. kole draftu 2021 výmenou za voľby v 2. a 3. kole.



Janmarka draftoval v roku 2013 Detroit, ale do NHL sa presadil až vo farbách Dallasu. Pred sezónou 2020/2021 zamieril do Chicaga, za ktoré odohral 41 zápasov a získal 19 kanadských bodov za 10 gólov a 9 asistencií. V NHL odohral 383 zápasov so ziskom 144 bodov (60 gólov, 84 asistencií).