Útočník Paul bude Tampe chýbať minimálne do začiatku novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tridsaťročný Paul odohral v minulej sezóne 76 zápasov základnej časti s bilanciou 22 gólov a 19 asistencií.

Autor TASR
Tampa 17. septembra (TASR) - Kanadský útočník Nick Paul bude chýbať hokejistom Tampy Bay Lightning v úvode novej sezóny NHL. Minulý týždeň sa podrobil operácii v dolnej časti tela a na ľad sa vráti najskôr začiatkom novembra. Informoval o tom generálny manažér klubu Julien BriseBois.

Tridsaťročný Paul odohral v minulej sezóne 76 zápasov základnej časti s bilanciou 22 gólov a 19 asistencií. V play off pridal päť stretnutí s dvoma gólmi. V NHL ma na konte celkovo 486 duelov s 97 gólmi a 199 bodmi. V minulosti pôsobil aj v Ottawe Senators, pripomenul portál TSN.
