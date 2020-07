NHL: Útočník Rangers Lemieux dostal dvojzápasový dištanc

New York 21. júla (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti zámorskej hokejovej NHL suspendovalo na dva zápasy Brendana Lemieuxa z New Yorku Rangers. Dvadsaťštyriročný útočník "jazdcov" dostal trest za nedovolený zákrok na Joonasa Donskoia z Colorada Avalanche, ktorého sa dopustil ešte 11. marca v dueli hranom pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Informovala agentúra AP.



Lemieux nebude svojmu tímu k dispozícii v úvodných dvoch zápasoch kvalifikačného predkola play off proti Caroline Hurricanes. V prípravnom súboji s New Yorkom Islanders, ktorý je na programe 29. júla, bude môcť nastúpiť.