NHL: Útočník Tierney podpísal dvojcestný ročný kontrakt s New Jersey

New Jersey 16. júla (TASR) - Kanadský hokejista Chris Tierney v novej sezóne posilní rady New Jersey Devils. Dvadsaťdeväťročný útočník podpísal s klubom NHL dvojcestný ročný kontrakt na 775 tisíc dolárov. Ak bude hrať v nižšej American Hockey League (AHL), zarobí 400 tisíc dolárov ročne.



Tierney v uplynulej sezóne odohral za Floridu a Montreal v základnej časti 36 zápasov so ziskom 10 bodov (3+7). Kanaďan má celkovo v NHL na konte 597 stretnutí a 236 bodov (76+160). Tierneyho si vybralo San Jose z 55. miesta v druhom kole vstupného draftu NHL v roku 2012. Informoval o tom portál sportsnet.ca.