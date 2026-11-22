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NHL: V akcii päť Slovákov, spomedzi nich bodoval iba Nemec
Okrem dvojice v Calgary boli v akcii Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry a Dalibor Dvorský.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec si pripísal v noci na nedeľu asistenciu v zámorskej NHL, no jeho Calgary prehralo s Chicagom 3:4 po predĺžení. V zápase prišiel k zraneniu jeho krajan Martin Pospíšil, ktorý sa nevrátil na ľad po hite do hlavy. Okrem tejto dvojice boli v akcii ďalší traja Slováci, no nebodovali.
Domáci prehrávali 1:3, vyrovnať sa im podarilo na začiatku tretej tretiny a práve pri tomto góle bol Nemec. Počas presilovej hry posunul od modrej čiary puk Ryanovi Stromemu, ktorý prihral skórujúcemu Jegorovi Šarangovičovi. Nemec mal okrem toho jeden blok, na ľade strávil 24:03 minúty a zápas ukončil s mínuskou. Jeho krajan Pospíšil prišiel k zraneniu v 38. minúte, keď dostal hit do hlavy od Wyatta Kaisera. Ten obdržal trest do konca zápasu. Pospíšil mal v minulosti niekoľko otrasov mozgu, naposledy vlani v októbri.
Okrem dvojice v Calgary boli v akcii Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry a Dalibor Dvorský. Montreal prehral s Philadelphiou 3:4, domáci Slafkovský bol na ľade 20:17 minúty, pripísal si dva hity a duel ukončil s mínuskou. Washington ťahal za kratší koniec v Bostone (5:7), hosťujúci Fehérváry mal ice time 22:02, jednu strelu, dva bloky, tri hity a dve mínusky na konci stretnutia. Ako jediný zaznamenal zo Slovákov výhru Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis si poradilo s New Jersey 9:6. Mladý Slovák bol na ľade 12:21 minúty, raz vystrelil na bránku a obdržal dva dvojminútové tresty.
Domáci prehrávali 1:3, vyrovnať sa im podarilo na začiatku tretej tretiny a práve pri tomto góle bol Nemec. Počas presilovej hry posunul od modrej čiary puk Ryanovi Stromemu, ktorý prihral skórujúcemu Jegorovi Šarangovičovi. Nemec mal okrem toho jeden blok, na ľade strávil 24:03 minúty a zápas ukončil s mínuskou. Jeho krajan Pospíšil prišiel k zraneniu v 38. minúte, keď dostal hit do hlavy od Wyatta Kaisera. Ten obdržal trest do konca zápasu. Pospíšil mal v minulosti niekoľko otrasov mozgu, naposledy vlani v októbri.
Okrem dvojice v Calgary boli v akcii Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry a Dalibor Dvorský. Montreal prehral s Philadelphiou 3:4, domáci Slafkovský bol na ľade 20:17 minúty, pripísal si dva hity a duel ukončil s mínuskou. Washington ťahal za kratší koniec v Bostone (5:7), hosťujúci Fehérváry mal ice time 22:02, jednu strelu, dva bloky, tri hity a dve mínusky na konci stretnutia. Ako jediný zaznamenal zo Slovákov výhru Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis si poradilo s New Jersey 9:6. Mladý Slovák bol na ľade 12:21 minúty, raz vystrelil na bránku a obdržal dva dvojminútové tresty.
NHL - výsledky:
Vancouver - Minnesota 4:3 pp a sn, San Jose - Seattle 4:3, Utah - Anaheim 3:2, Boston - Washington 7:5, Detroit - NY Islanders 2:3, Montreal - Philadelphia 3:4, Ottawa - Los Angeles 4:2, St. Louis - New Jersey 9:6, Toronto - Columbus 3:4, Winnipeg - Vegas 4:5 pp a sn, Florida - Buffalo 4:3, Nashville - Pittsburgh 4:3, Calgary - Chicago 3:4 pp /Š. NEMEC (Calgary) 0+1/, Carolina - Edmonton 7:4
Vancouver - Minnesota 4:3 pp a sn, San Jose - Seattle 4:3, Utah - Anaheim 3:2, Boston - Washington 7:5, Detroit - NY Islanders 2:3, Montreal - Philadelphia 3:4, Ottawa - Los Angeles 4:2, St. Louis - New Jersey 9:6, Toronto - Columbus 3:4, Winnipeg - Vegas 4:5 pp a sn, Florida - Buffalo 4:3, Nashville - Pittsburgh 4:3, Calgary - Chicago 3:4 pp /Š. NEMEC (Calgary) 0+1/, Carolina - Edmonton 7:4